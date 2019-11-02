السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تدشن الإثنين القادم صالة "تداول"



الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

تدشن معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى يوم الاثنين القادم, صالة "تداول"، بالتعاون مع شركة السوق المالية "تداول", وذلك في كلية الإدارة والأعمال بالجامعة.

وينتظر أن تشكل صالة "تداول" في كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة معرفية لطالبات الجامعة في مفهوم الوعي المالي، وتجربة التعاطي مع الأساليب والأنماط والأدوات والمهارات المالية, فيما ستفتتح الصالة رئيسة مجلس إدارة السوق المالية

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن متمثلة بكلية الإدارة والأعمال إلى صناعة ثقافة مالية للطالبات وتنمية مهاراتهن الاستثمارية، كما تقدم تداول برنامج "استثمر بوعي", الذي يُعد بمثابة رحلة تعليمية تسمح للطالبات بالتعلم و التفاعل و التطبيق و المنافسة في آن واحد.

وبهذا الصدد بينت عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة غادة العريفي أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" دعمت إنشاء صالة التداول في كلية الإدارة و الأعمال، لتنقل الأسعار اللحظية للأسهم و مؤشرات السوق بشكل مباشر بحيث يخدم الطالبات الحاليات و المستقبليات و أعضاء الجامعة من الهيئة التعليمية و الإدارية.

وأضافت عميدة كلية الإدارة والأعمال، أن الصالة تستهدف بخدماتها نحو أربعين ألف مستفيدة بالمدينة الجامعية, مشيرة إلى أن هناك خطة مستقبلية لتقديم برامج تفتح للجمهور ضمن حزمة برامج خدمة المجتمع في مفهوم التوعية المالية.

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18:04ت م

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الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واستدشن معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى يوم الاثنين القادم, صالة "تداول"، بالتعاون مع شركة السوق المالية "تداول", وذلك في كلية الإدارة والأعمال بالجامعة.وينتظر أن تشكل صالة "تداول" في كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة معرفية لطالبات الجامعة في مفهوم الوعي المالي، وتجربة التعاطي مع الأساليب والأنماط والأدوات والمهارات المالية, فيما ستفتتح الصالة رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية سارة بنت جماز السحيمي، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"تداول" المهندس خالد الحصان, وعدد من المدراء التنفيذين بها, وقيادات الجامعة.وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن متمثلة بكلية الإدارة والأعمال إلى صناعة ثقافة مالية للطالبات وتنمية مهاراتهن الاستثمارية، كما تقدم تداول برنامج "استثمر بوعي", الذي يُعد بمثابة رحلة تعليمية تسمح للطالبات بالتعلم و التفاعل و التطبيق و المنافسة في آن واحد.وبهذا الصدد بينت عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة غادة العريفي أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" دعمت إنشاء صالة التداول في كلية الإدارة و الأعمال، لتنقل الأسعار اللحظية للأسهم و مؤشرات السوق بشكل مباشر بحيث يخدم الطالبات الحاليات و المستقبليات و أعضاء الجامعة من الهيئة التعليمية و الإدارية.وأضافت عميدة كلية الإدارة والأعمال، أن الصالة تستهدف بخدماتها نحو أربعين ألف مستفيدة بالمدينة الجامعية, مشيرة إلى أن هناك خطة مستقبلية لتقديم برامج تفتح للجمهور ضمن حزمة برامج خدمة المجتمع في مفهوم التوعية المالية.// انتهى //18:04ت م0099

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