السعودية اليوم / وزارة التعليم تشارك بوفد طلابي بمهرجان مسرح الطفل العربي في الأردن



عمّان 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

شاركت وزارة التعليم بوفد طلابي من التعليم العام بمهرجان مسرح الطفل العربي الذي إنطلقت فعالياته يوم أمس في جمعية الطفل الثقافي بمحافظة الزرقاء الأردنية تحت عنوان " أعطونا الطفولة " وتستمر أعماله لمدة 11 يوما بمشاركة المملكة، ومصر، وفلسطين، ولبنان، وتونس، والمغرب، والجزائر، والعراق، والأردن .

وخلال الحفل افتتح معالي وزير الثقافة الأردني الدكتور محمد أبو رمان المهرجان بمسيرة طلابية شملت جميع الوفود المشاركة.

بدوره أكد رئيس الوفد السعودي المشرف العام للنشاط الثقافي الدكتور بندر العسيري أن وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي بعنوان " التحدي " للكاتب علي الزوبع، وإخراج عبدالهادي القرني ومجموعة من مشرفي وطلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض .

// انتهى //

17:57ت م

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