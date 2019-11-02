السعودية اليوم / سمو الأميرة جواهر بنت نايف ترعى تخريج الدفعة السابعة من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد



الدمام 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، بحضور حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل، حفل تخريج الدفعة السابعة من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد البالغ عددهن 496 طالبة، من مختلف كليات الجامعة في مرحلتَيْ البكالوريوس والماجستير.

وقدم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، شكره لسمو الأميرة جواهر بنت نايف على رعايتها لهذا الحفل، كما قدم شكره لسمو الأميرة عبير بنت فيصل على حضورها ومشاركتها الخريجات فرحتهن.

وأوضح الدكتور الأنصاري أن الجامعة احتفلت بتخريج الدفعة السابعة من طالبتها، ودفعتهن لمرحلة جديدة من حياتهن وهي مرحلة سوق العمل بعد أن هيأت لهن كافة المتطلبات الرئيسية للدخول في السوق المحلي والعالمي.

ولفت الانتباه إلى أن الجامعة لها رسالة إبداعية، رسم مؤسسها رئيس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رؤيتها ورسالتها حتى وصلت للتميز محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الجامعة لاتزال تنتهج النهج نفسه في تخريج طلابها بأعلى المعايير الأكاديمية وتدعيمهم بالخبرات اللازمة لدخول هذا السوق.

وقدم الدكتور الأنصاري شكره وتقديره لسمو الأمير محمد بن فهد على ما يقدمه لهذه الجامعة، واهتمامه بتسهيل كافة العقبات لطلاب الجامعة.

كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه على ما يولونه من اهتمام للجامعة وفعاليتها، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء على متابعته الدائمة لخطط الجامعة وأعمالها.

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17:18ت م

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