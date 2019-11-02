2019-11-02

11 سبباً لارتجاع حمض المعدة إلى المريء وهذه أهم أعراضه

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ارتجاع حمض المعدة إلى المريء يحدث بسبب عدة عوامل.

Advertisements

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن من مسببات ارتجاع حمض المعدة إلى المريء:

السمنة

الكحول

التدخين

القهوة

المقليات

الشكولاته

الثوم

البصل

أدوية.. ديلتيازم

الأكل قبل النوم

الحمل

وقال في تغريدة أخرى:

ارتجاع حمض المعدة إلى المريء من الممكن أن يسبب الآتي: