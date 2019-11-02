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11 سبباً لارتجاع حمض المعدة إلى المريء وهذه أهم أعراضه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ارتجاع حمض المعدة إلى المريء يحدث بسبب عدة عوامل.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن من مسببات ارتجاع حمض المعدة إلى المريء:
- السمنة
- الكحول
- التدخين
- القهوة
- المقليات
- الشكولاته
- الثوم
- البصل
- أدوية.. ديلتيازم
- الأكل قبل النوم
- الحمل
وقال في تغريدة أخرى:
ارتجاع حمض المعدة إلى المريء من الممكن أن يسبب الآتي:
- خفقان
- ضيق التنفس
- ألم في الصدر
- تغيّر في الصوت
- شرقة وكحة متكررة
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