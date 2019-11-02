اخبار السعوديه

11 سبباً لارتجاع حمض المعدة إلى المريء وهذه أهم أعراضه

0 نشر
editor25 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم 11 سبباً لارتجاع حمض المعدة إلى المريء وهذه أهم أعراضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-02

11 سبباً لارتجاع حمض المعدة إلى المريء وهذه أهم أعراضه

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ارتجاع حمض المعدة إلى المريء يحدث بسبب عدة عوامل.

Advertisements

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن من مسببات ارتجاع حمض المعدة إلى المريء:

  • السمنة
  • الكحول
  • التدخين
  • القهوة
  • المقليات
  • الشكولاته
  • الثوم
  • البصل
  • أدوية.. ديلتيازم
  • الأكل قبل النوم
  • الحمل

وقال في تغريدة أخرى:

ارتجاع حمض المعدة إلى المريء من الممكن أن يسبب الآتي:

  • خفقان
  • ضيق التنفس
  • ألم في الصدر
  • تغيّر في الصوت
  • شرقة وكحة متكررة




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 سبباً لارتجاع حمض المعدة إلى المريء وهذه أهم أعراضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا