شكرا لقرائتكم بدء الدوام الشتوي في مدارس تبوك غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-02 بدء الدوام الشتوي في مدارس تبوك غداً متابعات الخليج 365 - تبوك Advertisements يبدأ غداً الدوام الشتوي في جميع مدارس البنين والبنات بمنطقة تبوك في كافة المراحل الدراسية لهذا العام. وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أن الحصة الأولى ستكون في الساعة 8 صباحاً، في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:50، وسيتم إيقاف الاصطفاف الصباحي عند برودة الأجواء وفق الصلاحيات المفوضة لقادة المدارس.







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