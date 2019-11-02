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2019-11-02 اصطدام شاحنتين وسقوط حمولة إحداهما يعيق المرور بجدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، اليوم السبت، وقوع حادث اصطدام شاحنتين وتساقط حمولة إحداهما على طريق ” الميه باتجاه الشرق” في محافظة جدة. Advertisements وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه نتج عن الحادث إعاقة الحركة المرورية في الطريق. وأضاف أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة، وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.







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