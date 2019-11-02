شكرا لقرائتكم غداً.. بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مراحل التعليم بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-02 غداً.. بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مراحل التعليم بالجوف متابعات الخليج 365 - الجوف Advertisements أقرت إدارة تعليم الجوف بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي، لجميع المدارس بجميع مراحلها للبنين والبنات اعتباراً من يوم غد. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:45, فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ8 صباحا.







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