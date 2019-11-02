خبير الأرصاد مشهور لـ”المواطن”: مها تتحول لإعصار غداً وهذا مسارها

2019-11-02

متابعات الخليج 365 _ علي شيبان - جازان

توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ علي مشهور استقرار حالة الطقس خلال اليومين المقبلين الأحد والاثنين 3 – 4 نوفمبر 2019م.

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وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: “بمشيئة الله تعالى من المتوقع استقرار الأجواء خلال اليومين المقبلين على الجزيرة العربية، مع توقع هطول أمطار متفرقة على المنحدرات الغربية لمنطقة جازان وعسير وغرب اليمن.

وأضاف “بالنسبة للحالة المدارية على بحر العرب “مها” فإنها تسجل حتى الآن عاصفة مداريه، وسرعة الرياح تقدر ب 55 عقده ويتوقع خلال 24 ساعة أن تصل إلى الإعصار المداري في عرض مياه بحر العرب ويتوقع أن تستمر الحالة إلى يوم الأربعاء ثم تعكس مسارها باتجاه السواحل الهندية”.

وأما بخصوص الحالة المدارية “كيار” فقال إنها تحولت إلى منخفض مداري يؤثر الآن بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جزيرة سقطرى وأتوقع أن تتحرك باتجاه الصومال ثم تنتهي الحالة والله أعلم.