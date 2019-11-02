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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل بندر بن عبيد العصيمي، من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزواجه من كريمة الشيخ منير بن عبدالله العصيمي.
أقيم الحفل في قصر بانوراما للاحتفالات، بالرياض، بحضور لفيف من الأصدقاء والزملاء والإعلاميين.
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 05:24 PM"بندر العصيمي" يحتفل بزواجه في الرياض
احتفل بندر بن عبيد العصيمي، من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بزواجه من كريمة الشيخ منير بن عبدالله العصيمي.
أقيم الحفل في قصر بانوراما للاحتفالات، بالرياض، بحضور لفيف من الأصدقاء والزملاء والإعلاميين.
، "بندر العصيمي" يحتفل بزواجه في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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