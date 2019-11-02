محمد بن مسعود - الدمام - الماء منزوع الأملاح يسمونه "ماء صحة" والدقيق الأبيض الضار يسمونه "دقيق فاخر" حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري مما أسماه بـ"التزوير بالمسميات"، وأكد أن "هذا سبب تدمير الصحة". وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لم أرَ في صحة الإنسان أغرب من التزوير بالمسميات!!، الماء منزوع الأملاح يسمونه (ماء صحة!!)، والدقيق الأبيض الضار بالصحة يسمونه (دقيق فاخر؟!)، والمُحليات الصناعية يسمونها (بديل السكر!! وأحياناً البديل الصحي للسكر!)، وهذا سبب تدمير الصحة هو التزوير بالمسميات (نقي! فاخر! صحي! عضوي!)". 02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 05:21 PM الماء منزوع الأملاح يسمونه "ماء صحة" والدقيق الأبيض الضار يسمونه "دقيق فاخر" Advertisements "الخضيري" يحذر من "التزوير بالمسميات" ويؤكد: هذا سبب تدمير الصحة "الخضيري" يحذر من "التزوير بالمسميات" ويؤكد: هذا سبب تدمير الصحة حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري مما أسماه بـ"التزوير بالمسميات"، وأكد أن "هذا سبب تدمير الصحة". وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لم أرَ في صحة الإنسان أغرب من التزوير بالمسميات!!، الماء منزوع الأملاح يسمونه (ماء صحة!!)، والدقيق الأبيض الضار بالصحة يسمونه (دقيق فاخر؟!)، والمُحليات الصناعية يسمونها (بديل السكر!! وأحياناً البديل الصحي للسكر!)، وهذا سبب تدمير الصحة هو التزوير بالمسميات (نقي! فاخر! صحي! عضوي!)". الكلمات المفتاحية ، "الخضيري" يحذر من "التزوير بالمسميات" ويؤكد: هذا سبب تدمير الصحة ،

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