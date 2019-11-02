، فيديو.. رسالة "الحقيل" تطمئن مستفيدي القرض القائم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق

تلقى مستفيدو القرض العقاري القائم رسالة نصية ذُيّشلت باسم وزير الإسكان ماجد الحقيل تضمّنت أن "القرض القائم" سيتم دعمه، وأنه على المستفيد التواصل على الرقم الخاص ببرنامج الدعم السكني 199090.

وجاء في فيديو بثه مواطن على حسابه، قائلاً بلهجته العفوية: أنا أعمّر منزلي، وأخذت قرضاً عقارياً كبيراً، وقبل ربع ساعة تسلّمت رسالة من "الإسكان"، وفوجئت بالرسالة الموقعة من الوزير ماجد الحقيل أنه تمت الموافقة على قرضك القائم، وطالبين مني الاتصال على رقم معين، وبصراحة أنا كنت فقدت الأمل في حصولي على قرض حكومي، فشكراَ لوزير الإسكان ماجد الحقيل.

يشار إلى أن برامج "التمويل المدعوم" والمتمثل في "تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم"، أحد المسارات لصندوق التنمية العقاري وهو دعم يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل المشاركة، ولا يزالون مستمرين في السداد.

ويهدف هذا المسار إلى التخفيف على المستفيدين بتحمل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه.