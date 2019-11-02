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محمد بن مسعود - الدمام - وثق أحد المواطنين، قبل قليل، تهوّر سائق حافلة كبيرة لنقل الركاب، إذ كان يقودها بسرعة جنونية عالية في المسار الأيسر على طريق "الطائف- الرياض"، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال موثق الفيديو لـ"الخليج 365": لقد شاهدت تهور قائد الحافلة من قبل كبري مطار الطائف باتجاه الرياض، وقمت على الفور بإبلاغ نقطة أمن الطرق بجوار كبري عشيرة عن قائد الشاحنة، فيما بادروا بالإبلاغ عنه لدوريات أمن الطرق على امتداد الطريق.
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 04:54 PM
وثق أحد المواطنين، قبل قليل، تهوّر سائق حافلة كبيرة لنقل الركاب، إذ كان يقودها بسرعة جنونية عالية في المسار الأيسر على طريق "الطائف- الرياض"، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال موثق الفيديو لـ"الخليج 365": لقد شاهدت تهور قائد الحافلة من قبل كبري مطار الطائف باتجاه الرياض، وقمت على الفور بإبلاغ نقطة أمن الطرق بجوار كبري عشيرة عن قائد الشاحنة، فيما بادروا بالإبلاغ عنه لدوريات أمن الطرق على امتداد الطريق.
، سرعة جنونية.. شاهد تهور قائد حافلة على طريق "الطائف- الرياض" ،
المصدر : الخليج 365
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