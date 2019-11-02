حساب المواطن يكشف موعد دفعة نوفمبر بعد صدور نتائج الأهلية للدورة 24

موعد دفعة نوفمبر حساب المواطن !! ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من المواطنين السعوديين على محرك البحث جوجل على شبكة الإنترنت عن موعد صرف دفعة نوفمبر من حساب المواطن وإيداع الدفعة الـ 24 من الدعم في حسابات المستفيدين، ولذلك نقدم لكم من خلال السطور التالية كافة المعلومات بشأن موعد إيداع دفعة شهر نوفمبر، بالإضافة إلى نتائج الأهلية الدفعة الجديدة من الدعم والتأكد من شمول المستفيدين في الدعم من خلال إستخدام حاسبة الدعم التقديرية، فضلاً عن شروط الأهلية في البرنامج الواجب توافرها حتى يتم الاستحقاق للحصول على الدعم.

حساب المواطن

يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، وإذا كانت الزوجة أو الإبن أو الإبنة غير سعوديين أو يحملوا بطاقات التنقل يتم استثنائهم من برنامج الدعم، كما يلزم أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية ولا يكون قد سافر خارجها لأكثر من 90 يوم خلال آخر 12 شهر، كما يجب أن لا يتواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، ويتم إعتماد معايير الإستحقاق وفقاً لإجمالي لعدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين إذا كان أكبر أو أقر من 18 عاماً بالإضافة إلى مجموع دخل الأسرة، ويشترط أن تتوافق البيانات التي يتم تسجيلها مع البيانات المسجلة في الجهات ذات الصلة.

موعد إيداع دفعة شهر نوفمبر

تنص قواعد إيداع الدفعات الخاصة بحساب المواطن أن يتم إيداع الدفعات في يوم 10 من الشهور الميلادية، مع مراعاة تقديم الموعد يوماً واحداً أو تأخيره يوماً واحداً في حالة صادف يوم 10 موعد إجازة رسمية، وأعلن حساب المواطن مؤخراً من خلال خدمة العملاء أن دفعة شهر نوفمبر لم يتم إصدارها بعد، ومن المقرر أن يتم صرفها في يوم 10 من الشهر الجاري للمستفيدين من الدعم والمستوفين للشروط الخاصة بالبرنامج.

نتائج الأهلية للدورة 24

وكشف حساب المواطن منذ أيام قليلة وبالتحديد في يوم 25 من شهر أكتوبر المنقضي عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة من الدعم، وطالب المواطنين المستحقين في هذه الدفعة إلى الدخول على بوابة حساب المواطن:، وذلك من أجل التأكيد من شمولهم في الدعم من خلال إستخدام حاسبة الدعم التقديرية، تجدر الإشارة إلى أن عمليات التسجيل في الدفعة الـ 25 لشهر ديسمبر القادم مستمرة خلال الفترة الجارية.