tashert 8rog : الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم الاقامة عبر موقع أبشر الجوازات السعودية

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي عبر بوابة أبشر الإلكترونية باستخدام رقم القامة للمقيم، وهذه الخدمة خاصة بالمقيمين والعاملين على أراضي المملكة، حيث يتمكن المواطنين من إنهاء التأشيرة وعمل الخروج النهائي من السعودية وذلك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية والتي قد أطلقتها الحكومة السعودية لخدمة المواطنين.

وبذلك يتمكن المواطنين من إنهاء الإجراءات الخاصة بالإقامة من خلال أبشر الجوازات الإلكتروني دون الحاجة الذهاب إلى الجوازات وإتباع الخطوات الروتينية التي تُهدر الكثير من الوقت والجهد للمواطنين، وكل هذا لن يأخذ بضع دقائق على الموقع الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت في أي وقت ومكان ما.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

يقوم المواطن المستعلم بتسجيل الدخول على موقع بوابة أبشر من خلال رقم الإقامة ويقوم بعمل تأشيرة خروج نهائي له من المملكة، حيث أن التأشيرة أحد الأشياء التي يجب ألا يتهاون بها المواطن حيث أنها من تحدد إقامة العامل على أراضي السعودية وكذلك المدة المحددة له، حتى لا يتعرض للعقوبة والترحيل بشكل نهائي من السعودية.

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي لعامل مقيم