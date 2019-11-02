رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441 لشهر ربيع الأول

ننشر كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني لشهر ربيع الأول، والمساعدة المقطوعة هى أحد البرامج المساندة والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواطنيها ذوي الدخل المحدود والضعيف في محاولة لتحسين مستوى المعيشة لديهم، ويتم صرف المساعدات بشكل متقطع وغير منتظم لذا سُميت باسم المساعدة المقطوعة 1441، وإليكم كيفية الاستعلام من خلال رقم السجل المدني.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441

ومن الجدير ذكره أن صرف المساعدة المقطوعة متوقف منذ ما يقرب السنة ولكن هناك أنباء عن صرفها في وقت قريب من الآن، ومن خلال الخطوات التالية يمكن معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال الاستعلام التالي:

أولا الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

ثم الدخول إلى رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441.

ثم إدخال رقم السجل المدني الخاص بك.

ثم كتابة كود التحقق المرئي بشكل صحيح كما هو موجود في الموقع.

ثم النقر على كلمة عرض والانتظار بعدة ثواني وإجراء الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كيف اعرف متى تنزل المقطوعة

ويوجد العديد من التساؤلات التي يطرحها بعض المواطنين المنتظرين على القائمة منها كيف اعرف متى تنزل المقطوعة، وتُجيب عليهم وزارة العمل عبر الموقع الرسمي عبر تويتر أنه لا يوجد وقت محدد لصرفها، ولكن سوف يتم إرسال رسائل عبر الهاتف إلى المستفيدين في حال صدور موعد صرفها، وتحتوى الرسائل على إيداع المبالغ في المصارف البنكية.