جديد محاكمة خلية الـ 45 الإرهابية.. المتهم الثالث يكشف كيف تم إخفاء أحد أخطر أسلحة القنص دراغونوف

اعترف المتهم الثالث في خلية الـ45 الإرهابية ، بإخفاءهم سلاحاً روسياً خطيراً بمنطقة الجوف .

وكشفت جلسات محاكمة خلية الـ45 إرهابياً، عن تسلم المتهم الثالث، أحد أخطر أسلحة القنص الروسية المعروف باسم “دراغونوف”، من أحد عناصر داعِش في سوريا بهدف تسليمه لزعيم التنظيم في المملكة.

وأقر المتهم الثالث في جلسة محاكمته إنهم أخفوا السلاح داخل أحد الأنابيب الضخمة في حوش بالجوف، ووفقاً لصحيفة “عكاظ” فإن خطة الخلية لإخفاء السلاح لم تنجح؛ إذ تمكن رجال الأمن من كشف الأمر، حيث جرت مداهمة الموقع وضُبط بداخله 3 متهمين من بينهم سيدة مطلوبة وهاربة من ذويها منذ عام ونصف.

ويعرف سِلاح “دراغونوف” بأنه من أخطر أسلحة القنص، وتستخدمه الجيوش في روسيا وإيران وأفغانستان والصين والعراق وفيتنام، ويتسع مخزن البندقية لـ10 طلقات يصل مداها لأكثر من كيلو متر.

جدير بالذكر ، أن الخلية تورطت في العديد من الأعمال الإرهابية، من بينها اغتيال مدير مباحث محافظة القويعية العميد كتاب الحمادي في أبريل عام 2016، ووجهت لها النيابة اتهامات بالتعاون مع عصابات المخدرات لتهريب نصف طن من المتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية.