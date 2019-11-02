«المرور»: ضبط 3101 مركبة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أعلن المرور السعودي، اليوم السبت، عن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعبر صفحته الرسمية، نشر «المرور» بيانًا توضيحيًا لما أسفرت عنه الحملة الميدانية، قائلاً: ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 3101 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
وأكد البيان، أن هذه الضبطيات جاءت ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة.
وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام.
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