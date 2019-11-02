«الأرصاد» توضح آخر مستجدات إعصاري كيار ومها ببحر العرب

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، آخر مستجدات الحالتين المداريتين ببحر العرب «كيار – مها»، متوقعة عدم تأثر أجواء المملكة بهاتين الحالتين الجويتين.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن آخر المستجدات للحالة المدارية «كيار» في بحر العرب، تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى «منخفض مداري» موقعه عند خط 12.5 درجة شمالًا وخط طول 54.9 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ25.20 عقدة، (46.37 كم/س)، ويكون له تأثيرات غير مباشرة على سواحل عمان واليمن وخليج عدن، تتمثل في هطول أمطار وارتفاع الأمواج خلال االـ24 ساعة القادمة.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن آخر المستجدات للحالة المدارية «مها»، تشير إلى استمرار تصنيفها «عاصفة مدارية» وموقعها عند خط عرض 16.60 درجة شمالًا وخط طول 65.2 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها بـ60.54 عقدة (111.83 كم/س) وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يتوقع أن تتطور «مها» إلى «إعصار مداري من الدرجة الأولى» خلال الـ24 ساعة القادمة.

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وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، أنها مستمرة في مراقبة الحالات المدارية، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، موضحة أن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

وطالبت الهيئة من المواطنين بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.