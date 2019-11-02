أمير عسير: اليوم نعود للذوق العام.. ولا مجال للعبث أو السلوكيات الخاطئة

أطلق أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، الحملة التعريفية للائحة الذوق العام، في مدن ومحافظات ومراكز عسير كافة، بقطاعاتها الأمنية والتعليمية والخدمية والخاصة، وذلك تزامنًا مع البدء في تطبيق اللائحة.

وقال أمير عسير، وفقًا لحساب الإمارة على موقع التواصل تويتر، إنَّه أصبح لزامًا علينا جميعًا؛ مسؤولين ومواطنين ومقيمين، أن نتمسك بالقيم والعادات والمكارم واحترام الآخر، وأن نكون قدوة بقيمنا الإسلامية الرفيعة التي نتعايش معها، وتعمل من أجلها لائحة الذوق العام.

وأكَّد الأمير تركي بن طلال، أنَّه لم يعد هناك مجال للعبث ولا السلوكيات الخاطئة، فاليوم نعود للذوق العام الذي كان عليه الآباء والأجداد.

من جانبه، قال مدير شرطة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، إنَّه يتم استحصال غرامات مخالفات لائحة الذوق العام وفق محاضر ضبط، مشتملة على جميع بيانات المخالف ومعلومات من سجل المخالفة، تقيد بشكل آلي على السجل المدني للمخالف.

وكان أمير منطقة عسير، وجَّه في وقت سابق، بعقد ورش تعريفية بجميع المدن بالمنطقة؛ للتعريف بلائحة الذوق العام.

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وأوضحت إمارة عسير، أنَّه تنفيذًا لتوجيهات قيادة البلاد، فإنَّ الأمير تركي بن طلال، وجَّه بتنظيم ورش تعريفية متزامنة عن لائحة الذوق العام في كل مدن عسير، وقطاعاتها الأمنية والتعليمية والخدمية والخاصة؛ تزامنًا مع البدء في تطبيق اللائحة.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قد أصدر الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيّز النفاذ في المملكة يوم 28 سبتمبر الماضي.

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