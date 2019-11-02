نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين المالكي والحمدي

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم السبت، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، وأمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، إلى والد وذوي الشهيد الرقيب أول جبران بن حسين يحي المالكي، ولذوي وأسرة وكيل الرقيب حمود بن شوعي محمد دغاس حمدي، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العزة والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.