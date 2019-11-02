الأحوال المدنية تردّ: هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لاستخراج وثيقة بدل فاقد؟

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ما إذا كان تسديد المخالفات المرورية شرطًا لاستخراج وثيقة بدل فاقد للمرة الأولى، أم لا؟

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المغردين، قائلًا: هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لاستخراج وثيقة بدل فاقد للمرة الأولى؟

وردّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة: «لا يلزم تسديد المخالفات المرورية حيث لا يوجد أي ارتباط بين مخالفاتك المرورية وسجلك المدني، نسعد بخدمتك».

وكانت الأحوال المدنية، قالت في وقت سابق، إنَّه إذا فقدت أو تلفت بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمرة الأولى وأبلغ حاملها عنها يستخرج له بدل فاقد مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها. وإذا فقدت أو تلفت للمرة الثانية، يستخرج له بدل فاقد بعد دفع غرامة 100 ريال، إذا فقدت للمرة الثالثة يدفع غرامة 300 ريال، وللمرة الرابعة يدفع 1000 ريال، وفي كل مرة تالية يدفع الغرامة نفسها.

ودعت الوكالة المواطنين في حال فقدان البطاقة للإبلاغ عن ذلك عبر نظام «أبشر»، وحجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المستندات المذكورة بتذكرة الموعد.