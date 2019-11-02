«العمل والتنمية» تتفاعل مع مقطع «الطفل السوري المعنف»: اتخذنا اللازم

أكد مركز بلاغات العنف الأسري 1919التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ اللازم بشأن مقطع مصور لطفل سوري معنف من قبل والده.

وقال المركز –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- ردًا على بلاغات ومطالبات المغردين: «نطمئنكم أنه تم اتخاذ اللازم، شاكرين ومقدرين لكم اهتمامكم».

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لطفل سوري تم تعنيفه من قبل والده، حيث بدا في صحة هزيلة وآثار الضرب واضحة على وجهه ويرتدي ملابس رثة، وأوضح أن والده يعنفه من أجل جمع المال، وأن والدته تجلس بجوار صيدلية قريبة، ولم يتضح بعد المنطقة التي تم تصوير المقطع بها.

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كما انتشر هاشتاق بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حمل اسم «#طفل_سوري_معنف»، وحظي بتفاعلات وردود أفعال مختلفة حول الواقعة.

وطالبت التعليقات على حساب مركز بلاغات العنف الأسري، بتحرك الجهات المسؤولة واتخاذ اللازم، حيث كتب أحدهم قائلًا «أتمنى الجهات المسؤولة تتجاوب بأسرع وقت.. الأب وحشي وإذا شاف المقطع منتشر بيعنفه أكثر»، وقال آخر «أتمنى التدخل سريعاً وإنقاذ حياته من الوحش البشري اللي يعنفه.. لاحول ولا قوة إلا بالله».

وعبر هاشتاج «#طفل_سوري_معنف»، كتبت المغردة ياسمين «تقريبًا هالطفل انطبقت عليه أغلب محظورات نظام حماية الطفل، ونطالب الجهات المختصة بإيقاع أشد العقوبات على ولي الطفل، وعدم الاكتفاء بالمرحلة الأولى لمعالجة المسألة»،