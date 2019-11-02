وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي بمحافظة بيش

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٦ آخرون، فجر اليوم السبت، إثر اصطدام حافلة نقل جماعي بسيارة أخرى على الطريق الدولي بمحافظة بيش بمنطقة جازان.

وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، إنَّه في الثانية و33 دقيقة من فجر اليوم السبت، تلقَّى مركز التحكم والتوجيه بمحافظة بيش بلاغًا عن حادث تصادم وقع على الطريق الدولي بين باص يقل 53 راكبًا وشاحنة.

وأكَّد متحدث الدفاع المدني، تحريك ٣ فرق للموقع، حيث قامت بإخراج المصابين وفك المحتجزين، مشيرًا إلى أنَّ الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص ووفاة شخصين تمَّ نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفيات وسلم الموقع للمرور.

من جهته، أكَّد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي أنَّ غرفة عمليات تلقت على الرقم (٩٩٧) في الثانية وخمسة وعشرين فجر يوم السبت بلاغًا عن طريق مواطن بوجود حادث تصادم بين باص نقل جماعي يقل ركابًا وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة التابعة لمركز قوز الجعافرة.

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وقال إنه تمَّ تفعيل خطة طوارئ الكوارث واستنفار الفرق في المراكز الإسعافية بالمنطقة والقادة الميدانين ومسؤولي المنطقة، وتوجيه 9 فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأشار إلى أنَّه عند وصول الفرق وإجراء الفرز الطبي للحالات تبيَّن وجود 54 حالة في الموقع، بينهم حالتا وفاة و6 مصابين ثلاثة منهم حالتهم حرجة.

وأكّد تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى صبيا وبيش لتلقّي العلاج ونقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام عن طريق فرق الهلال الأحمر.



