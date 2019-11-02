أمين «الشرقية» يوضح مميزات استخدام فوانيس الـ«LED»: توفر 48 مليون ريال سنويًا

قالت أمانة المنطقة الشرقية، إن نسبة إنجاز المرحلة الأولى لمبادرة تحويل فوانيس الإنارة إلى موفرة للطاقة، بلغت 92%.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وفقًا لحساب الأمانة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن 115 ألف فانوس LED يوفر ما يقارب الـ48 مليون ريال سنويًا، بما يعادل 78% من الطاقة الكهربائية، حيث إن فوانيس LED تحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بواقع 98.000 طن متري سنويًا، وتعادل زراعة 1.6 مليون شتلة.

وأضاف المهندس الجبير، أن المبادرة التي أطلقتها الأمانة، تهدف الى تحويل فوانيس الإنارة إلى موفرة للطاقة بتقنية (LED)، بالتعاون مع شركة (ترشيد)، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع في المرحلة الأولى لمدن الحاضرة بلغت 92% وأنه سيتم اكتمال المرحلة الأولى عام 2020م.

وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ترأس يوم الخميس الماضي، اجتماع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)؛ لمناقشة مستجدات مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع بالمنطقة الشرقية.