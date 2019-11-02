المرور يجيب: هل تسقط المخالفة المرصودة عبر «ساهر» عند إسعاف أحد المصابين؟

كشف المرور السعودي، عن الإجراءات الواجب اتباعها حال ارتكاب مخالفة سرعة عند إسعاف أحد المصابين ورصدها من قبل «ساهر».

ووجه أحد المغردين، تساؤلًا لإدارة المرور، أفاد فيه بأنه ارتكب مخالفة سرعة وتم تصويره من قبل «ساهر»، عندما كان مسعفًا لابنه، لإيصاله إلى طوارئ أحد المستشفيات.

ورد المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: «مرحباً بك، حمداً لله على سلامته، يرجى مراجعة الهيئة المرورية وتقديم التقرير الطبي الخاص بالحالة لتتم خدمتك. يسعدنا تواصلك».

وكان المرور السعودي أعلن تعديلات على مخالفات السرعة في الطرق ذات السرعة 120كلم / ساعة فأقل على النحو

التالي:

التجاوز بأكثر من 10 كلم إلى 20 كلم قيمة المخالفة 150 ریالًا وبحد أعلى 300 ریال.

التجاوز بأكثر من 20 كلم إلى 30 كلم قيمة المخالفة 300 وبحد أعلى 500 ریال.

التجاوز بأكثر من 30 كلم إلى 40 كلم قيمة المخالفة 800 وبحد أعلى 1000 ریال.

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التجاوز بأكثر من 40 كلم إلى 50 كلم قيمة المخالفة 1200 وبحد أعلى 1500 ریال.

التجاوز بأكثر من 50 كلم قيمة المخالفة 1500 وبحد أعلى 2000 ریال

فيما جاءت تعديلات المرور على مخالفات تجاوز السرعة في الطرق ذات السرعة 140 كلم / ساعة على النحو التالي:

التجاوز بأكثر من 5 كلم إلى 10 كلم قيمة المخالفة 300 وبحد أعلى 500 ریال.

التجاوز بأكثر من 10 كلم إلى 20 كلم قيمة المخالفة 800 ریال وبحد أعلى 1000 ریال.

التجاوز بأكثر من 20 كلم إلى 30 كلم قيمة المخالفة 1200 وبحد أعلى 1500 ریال.

التجاوز بأكثر من 30 كلم إلى 40 كلم قيمة المخالفة 1500وبحد أعلى 2000 ریال.