الحربي يوضِّح آخر تطورات إعصار كيار

أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبيد الله الحربي، اليوم السبت، انتهاء الحالة المدارية «كيار» ببحر العرب.

وقال الحربي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إنَّ الحالة المدارية «كيار» انتهت فعليًا، وإنَّ ما تبقى منها سيؤثر على سواحل الصومال.

من جانبه، قال خبير الأرصاد علي السفري الحربي، عبر حسابه بموقع تويتر: إنَّ إعصار «كيار» تحوَّل إلى منخفض، وهو حاليًا يتوجَّه نحو الصومال، قائلًا «لعلها بشارة خير لمناطقنا في قادم الأيام».

بدورها، ذكرت الأرصاد الجوية بسلطنة عمان، عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، أنَّ التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية «كيار» مستمرة على محافظة ظفار خلال الـ24 ساعة القادمة.

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وأوضحت أنَّ التأثيرات تتضمن: تدفق السحب على محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة، وهبوب رياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة تؤدي لتصاعد الغبار والأتربة، إضافة إلى موج هائج بسواحل ظفار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ذكرت أول أمس الخميس، أنَّ المؤشرات تشير إلى انخفاض تصنيف الحالة المدارية «كيار» في بحر العرب، إلى منخفض مداري، وبتأثيرات غير مباشرة على سواحل عمان واليمن وخليج عدن تتضمن: هطول أمطار وارتفاع في الأمواج.