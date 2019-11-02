متحدث البنوك يكشف حيلة عصابة استخدمت كاميرا «أصغر من رأس الدبوس» للسرقة

كشف المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، عن حيلة استخدمتها عصابة آسيوية، بواسطة استخدام كاميرا «أصغر من رأس الدبوس»، لسرقة حسابات رواد الصراف الآلي.

وقال حافظ، خلال استضافته في «برنامج من السعودية»، إنَّه منذ عامين، كانت عصابة آسيوية بالرياض، وضعت قارئًا على فتحات الصراف الآلي كما وضعت كاميرا صغيرة جدًا أصغر من رأس الدبوس، ولا تُرَى بالعين المجردة، لقراءة الأرقام السرية للحسابات.

وتابع حافظ قائلًا: إنَّ هؤلاء المجرمين كانوا يقفون على بُعْد مائتي متر من الصراف الآلي وتأتيهم المعلومات لاسلكيًا من القارئ والكاميرا، لإرسالها إلى بلدانهم الأصلية وسحب الأموال من تلك الحسابات. مشيرًا إلى أنَّه وخلال 72 ساعة، تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم.

وحذَّر من وجود عصابات تنشئ مواقع وهمية للبنوك، لمعرفة الحسابات البنكية وسحب أموال منها، وبعد إتمام جريمتها تختفي تلك المواقع.

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وكان الإنتربول السعودي، وبناءً على ما ورد من الإنتربول الدولي، حذَّر من «قيام شركات وهمية، وغير مرخَّصة بالترويج رقميًّا لمنصات الاستثمار والتداول عبر اسم نطاق أو عنوان إنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي تم تصميمها بحيث تعطي انطباعًا بأنها مشروعة ومهنية».

ويلجأ المجرمون إلى استخدام التسويق عبر الرسائل النصية «SMS»، أو عبر مكالمات الهاتف لإيقاع الضحايا عن طريق دفعهم إلى فتح حسابات لديهم؛ حيث تتيح تلك المواقع الإلكترونية للضحايا إمكانية فتح حسابات وإيداع الأموال بشكل مباشر.