بالصور.. 25 غواصًا وغواصة ينظفون قاع وشاطئ نصف القمر بالظهران

دعت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، جميع مرتادي الشواطئ والمتنزهات وكافة المرافق بمحافظة الظهران، على النظافة العامة والاهتمام بها؛ لأنها ملك للجميع، وذلك بمناسبة إطلاق حملة لتنظيف الشواطئ.
وانطلقت اليوم حملة تنظيف قاع وشاطئ نصف القمر، من الشوائب العضوية وغير العضوية، بمشاركة 25 غواصًا وغواصة و30 متطوعًا ومتطوعة، وهي الحملة التي نظَّمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني وبلدية الظهران بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول وحرس الحدود
واستمرت حملة التنظيف لشاطئ وقاع البحر بشاطئ نصف القمر، 7 ساعات، تمَّ خلالها جمع كميات من النفايات المضرة للبيئة، التي تسبّب فيها مرتادو الشواطئ، حيث إنَّ أغلب النفايات التي تمَّ جمعها كانت عبارة عن زجاج وبلاستيك وغيرها من نفايات تم جمعها من قاع البحر والشاطئ.
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