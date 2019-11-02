رياح متربة وسحب رعدية على 7 مناطق خلال ساعات

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا برياح سطحية نشطة وأتربة وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض والحدود الشمالية ومكة المكرمة ونجران والقصيم، وكذلك تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة على منطقتي عسير وجازان.

وأشارت الأرصاد –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أن الحالة الجوية السابقة تبدأ في منطقتي الرياض ونجران الساعة التاسعة صباح اليوم وتنتهي الساعة السابعة مساء، وتبدأ في منطقتي مكة المكرمة والقصيم الساعة العاشرة صباح اليوم وتنتهي الساعة السابعة مساء، وتبدأ في الحدود الشمالية الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الخامسة مساء اليوم.

بينما تبدأ في منطقتي عسير وجازان الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي الساعة السابعة مساء.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، سماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وجنوب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين يكون الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.