السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها لهيئة الأمر بالمعروف عبر الوحدة المتنقلة



مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

استضاف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة, وحدة الأحوال المدنية المتنقلة لتقديم خدماتها لمنسوبي الفرع, وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وتقديم أفضل الخدمات لمنسوبيها في أماكن عملهم, حيث أصدرت وجددت الهويات الوطنية لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة.

وأشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بهذه الخدمة المقدمة من إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة, التي تتيح وتسهل متطلبات موظفي الجهات الحكومية.

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16:32ت م

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