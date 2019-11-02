السعودية اليوم / "مركز بحوث المدينة المنورة" يوقع اتفاقية في مجال الاستشارات التدريبية



المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

وقع مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة محمد بن مصطفى النعمان بمقر المركز بالمدينة المنورة اليوم، اتفاقية تعاون مع خبير تدريبي لتقديم الاستشارات التدريبية والإشراف على عدد من المهام والأعمال المتعلقة بالبرنامج التدريبي "تدريب", الذي جرى الموافقة عليه من قبل مجلس نظارة المركز.

وحددت الاتفاقية الأعمال المتفق عليها، المتضمنة وضع خطة استراتيجية للبرنامج التدريبي مستوحاة من استراتيجية المركز، وتنفيذ الفعاليات التدريبية كالمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل وحلقات النقاش والمحاضرات، وبناء الخطط التشغيلية السنوية للتدريب، وبناء فرق العمل المساندة للفعاليات التدريبية، وتقديم المبادرات التدريبية التي تسهم في رفع الإنتاجية لدى الشباب في منطقة المدينة المنورة بما يتوافق مع اختصاص المركز، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في المجالات البحثية والاجتماعية التي تتماشى مع مهام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.

// انتهى //

16:28ت م

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