السعودية اليوم / بلدية محافظة البرك تغلق 3 منشآت غذائية



محايل 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة البرك جهودها, ضمن برنامج "التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة المخلفات بجميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها واستبدال الإنارة المتهالكة وصيانتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوّه البصري, وتحسين المشهد الحضري.

وفي شأنٍ متصل بأعمال بلدية البرك، تابعت جولاتها التفتيشية والرقابية المعنية بالصحة العامة، وذلك بالوقوف على الأنشطة التجارية والتزام ممارسيها باشتراطات السلامة.

وشملت الجولات عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 3 منشآت غذائية وصادرت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ، فيما سجلت 7مخالفات على محال لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية المهندس عبد الله الرياعي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.

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16:27ت م

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