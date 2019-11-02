السعودية اليوم / مياه الأمطار والسيول تغمر منازل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج البراجنة قرب بيروت



بيروت 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واس

غمرت مياه الأمطار والسيول الغزيرة منازل ومحلات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج البراجنة قرب العاصمة اللبنانية بيروت .

وأعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان في بيان اليوم، أن مياه الأمطار والسيول الغزيرة التي غمرت الشوارع والأزقة ومخيم برج البراجنة، تمكنت من الدخول إلى عدد من المنازل والمحال التجارية .

وناشدت اللجان الفلسطينية، فرق الصيانة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للتدخل العاجل، وإنقاذ الأطفال وكبار السن من المياه والسيول التي جاءت على أثاث ومحتويات منازلهم .

يذكر أن معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تعاني من أزمات عديدة خلال فصل الشتاء، من اقفال الطرقات بسبب السيول واجتياح مياه الأمطار للمنازل والمحلات التجارية، وشل الحياة العامة فيها.

// انتهـى//

16:16ت م

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