

تبوك 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

يبدأ غداً الدوام الشتوي في جميع مدارس البنين والبنات بمنطقة تبوك في كافة المراحل الدراسية لهذا العام.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أن الحصة الأولى ستكون في الساعة الثامنة صباحاً، في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة السابعة وخمسون دقيقة, وسيتم إيقاف الاصطفاف الصباحي عند برودة الأجواء وفق الصلاحيات المفوضة لقادة المدارس.

// انتهى //

16:15ت م

0065





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء الدوام الشتوي في مدارس منطقة تبوك غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.