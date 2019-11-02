السعودية اليوم / رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يغادر جدة



جدة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، جدة اليوم.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .

// انتهى //

15:31ت م

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