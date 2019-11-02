السعودية اليوم / تعليم الجوف يبدأ تطبيق الدوام الشتوي في جميع مراحل التعليم العام



سكاكا 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

أقرت إدارة تعليم الجوف بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي، لجميع المدارس بجميع مراحلها للبنين والبنات اعتباراً من يوم غد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط أن بداية الاصطفاف الصباحي سيكون الساعة الـ 7:45, فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ8 صباحا.

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15:17ت م

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