شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:37 مساءً, 2 نوفمبر 2019 م المناطق - واس أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية”، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام التي تبلغ (239ر981ر3) مترا مربعا.

وأوضح الأمين العام للجنة الدكتور بدر بن عبد الله الشويعر أن الأمر السامي الكريم، وجه كذلك بدراسة المساحة المتبقية من أرض المساهمة والبت فيها، مشيراً إلى أن (تصفية) بدأت بحصر المساهمين تمهيداً لاستكمال إجراءات الصرف ووفقاً لآلية العمل لدى اللجنة والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وبين أن إجمالي قيمة الأسهم بلغت نصف مليار ريال، وأن عدد المساهمين في جوهرة المطار تجاوز 2000 مساهم.

وتختص لجنة المساهمات العقارية ” تصفية” بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22 شعبان 1426، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأفضل عائد وأقرب وقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.