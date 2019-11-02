شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بجانٍ ارتكب 10 جرائم سرقة منازل في الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب (10) جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.