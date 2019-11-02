شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: فرض 10 ريالات رسوم استخدام مرافق المطارات الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشـبراوي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن الهيئة العامة للطيران المدني قررت فرض رسوم (10 ريالات) على كل مسافر على الخطوط الداخلية، أجور استخدام المسافرين لصالات المطار والمرافق التابعة لها، وذلك لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات، يبدأ تحصيلها أول يناير القادم 2020، مع إعفاء أربع فئات.

وطبقا لتعميم اطلعت عليه "الخليج 365"، فقد ألزمت هيئة الطيران المدني جميع الناقلات الجوية الوطنية العاملة بمطارات المملكة بتحصيل 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية بمطارات المملكة، أجور استخدام المرافق، على أن يكون هناك تنسيق مباشر ما بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات لتحديد قيمة التسويات المالية المستحقة على التذاكر المبيعة، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر الخاصة بالفترة 1 يناير 2020 وما بعدها.

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وبحسب المعلومات، فإن هيئة الطيران ستراجع طلبات التسوية المالية بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمطار والإدارة العامة للإيرادات بالهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد، وفي حال تأخر سداد مستحقات أجور استخدام المرافق يحق لأي مطار في المملكة تطبيق الإجراءات النظامية على الناقلات الجوية بشكل مباشر.

وستخضع أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الداخلية للمراجعة، إما بالزيادة أو التخفيض، كل ثلاث سنوات، اعتبارا من أول يناير 2020، حسب معدلات التضخم أو الانكماش، وإدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي.

وأعلنت هيئة الطيران إعفاء أربع فئات من الرسوم، وهم الركاب الرضع، أعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة (الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف)، أعضاء طاقم الطائرة المسجلون في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك (الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني)، الركاب المواصلون (ترانزيت) الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.