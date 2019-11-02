محمد بن مسعود - الدمام - مستشار أمير مكة كان في وداعه غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، جدة، اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية مطار الملك عبدالعزيز الدولي رئيس نيجيريا يغادر جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-02 غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، جدة، اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر. Advertisements 02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 03:52 PM مستشار أمير مكة كان في وداعه مستشار أمير مكة كان في وداعه غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، جدة، اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر. ، رئيس نيجيريا يغادر جدة ،

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