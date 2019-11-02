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شكرا لقرائتكم فايز المالكي يطمئن محبيه: عملية بسيطة جداً إزالة لحمية من الأنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فايز المالكي يطمئن محبيه: عملية بسيطة جداً إزالة لحمية من الأنف
متابعات الخليج 365 - الرياض
طمأن الفنان فايز المالكي محبيه وجمهوره على صحته، حيث أكد أنه بصحة جيدة وأجرى عملية بسيطة تكللت بالنجاح بفض الله.
وقال المالكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الله يسلمكم يا جماعة أنا سويت عملية بسيطة جداً إزالة لحمية من الأنف، والله ما فيني إلا العافية ومن الترند والحماس يمكن اسوي إزالة مرارة”.
وكان المئات من المغردين ومحبي الفنان المالكي، قد تفاعلوا عبر وسم “فايز المالكي خطاك السوء ” حيث انهالت الدعوات بالشفاء العاجل للفنان فايز المالكي.
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