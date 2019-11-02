شكرا لقرائتكم المسند: مها قد تتطور وتصبح إعصاراً غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-02 المسند: مها قد تتطور وتصبح إعصاراً غداً متابعات الخليج 365 - الرياض أكد د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن عاصفة كيار تلاشت وصفحاتها طُويت. Advertisements وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن عاصفة مها سرعتها الآن 101كم/ساعة، ومتوقع أن تتقوى يوم غد لتصبح إعصاراً. وأضاف المسند، مها ستتحرك باتجاه الشمال الغربي، والوجهة إما إلى السواحل العمانية، أو تنحرف إلى السواحل الهندية شرقاً .. هذا والله أعلم.







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