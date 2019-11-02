اتفاق الرياض .. المملكة طرف رئيس في أي حلول باليمن والمنطقة

2019-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن سفير المملكة باليمن محمد آل جابر أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ستتم الثلاثاء المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويؤكد المراقبون أن المملكة طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وأدارت الخلاف بحنكةٍ أدت لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.

مواقف المملكة وقيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يؤكد تجاوب الرياض وتعاونها في الوصول لحل سلمي للأزمة والوصول لاتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.

وبتوقيع اتفاق الرياض التاريخي يوم الثلاثاء المقبل، يمكن القول بكل ثقة، إن اليمن أصبح أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة متابعات الخليج 365 اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

Advertisements

يدعو هذا الاتفاق إلى التفاؤل بإمكانية الوصول لحل لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للوصول إلى حل لدى جميع الأطراف، بدعم من المملكة للحل السياسي في الملف اليمني، والانطلاق باليمن إلى مستقبل مشرق وواعد، يلبي طموح وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

ويؤكد المراقبون أن هذا الاتفاق التاريخي سيتيح تفعيل الحكومة اليمنية لمؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن السفير محمد آل جابر، أعلن في حسابه على تويتر أمس الجمعة، أن مراسم توقيع اتفاق الرياض ستجري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال السفير آل جابر: “أثمرت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، أعزه الله، وقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسأل الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن”.

وتابع: “نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية”.