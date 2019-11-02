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حرمان أكثر من 15 ألف مواطن من خدمة الصراف الآلي في أحد رفيدة!
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
شكا عدد من المواطنين في شرق محافظة أحد رفيدة، وتحديدًا سكان الأحياء المجاورة لمخطط لزمة آل الشواط والقرى القريبة منها، من عدم تجاوب البنوك لمطالبهم بشأن وضع أجهزة الصراف الآلي بمخطط لزمة.
ويضم المخطط عددًا من محطات الوقود ومراكز التسويق الغذائية وصيدلية ومحال حلاقة ومكتبات ومواد بناء ومطاعم وبوفيهات ومغاسل ومحلات غيار زيوت ووحدات سكنية والكثير من المحال التجارية التي تخدم أكثر من 10 مخططات وأكثر من 16 قرية يسكن بها أكثر من 15 ألف نسمة، لكن رغم ذلك لا يوجد بها أي جهاز صراف آلي لخدمتهم.
وطالب الأهالي كثيرًا ومنذ فترة طويلة، الجهات المسؤولة، وفي مقدمتهم مؤسسة النقد، بالتدخل وتلبية مطالبهم ووضع أجهزة صراف آلي لخدمة السكان، ولكن لم يتم تنفيذ الطلب.
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