- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حاتم القحطاني يحقق المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حاتم القحطاني يحقق المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالمغرب
متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحدرفيدة
حقق حاتم بن عبدالله آل رايزة القحطاني، طالب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير، المركز الأول في مسابقة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي أقيمت بدولة المغرب.
الطالب حاتم تم ترشيحه من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ليكون ممثلاً للمملكة العربية السعودية خلال هذه المسابقة الدولية.
الجدير بالذكر أن الطالب حاتم قد مثل المملكة وحقق المركز الأول عام 2018 للمسابقة الدولية في دورتها الـ 26 لحفظ القرآن الكريم بدولة تنزانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر حاتم القحطاني يحقق المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.