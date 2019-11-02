حاتم القحطاني يحقق المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالمغرب

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحدرفيدة

حقق حاتم بن عبدالله آل رايزة القحطاني، طالب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير، المركز الأول في مسابقة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي أقيمت بدولة المغرب.

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الطالب حاتم تم ترشيحه من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ليكون ممثلاً للمملكة العربية السعودية خلال هذه المسابقة الدولية.

الجدير بالذكر أن الطالب حاتم قد مثل المملكة وحقق المركز الأول عام 2018 للمسابقة الدولية في دورتها الـ 26 لحفظ القرآن الكريم بدولة تنزانيا.