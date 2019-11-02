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صور.. حجز وإيقاف معدات نهل الرمال بوادي تعشر بجازان
متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان
أبدى عدد من أهالي مركز السهي التابع لمحافظة صامطة استياءهم من قيام معدات بنهل الرمال في وسط وادي تعشر بدون ترخيص نظامي مسببة عدة حفريات في الوادي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز السهي الأستاذ عبدالله بن أحمد السهلي أنه لن يسمح لأي شخص أو مؤسسة بأعمال النهل إلا بترخيص نظامي من الثروة المعدنية أو إمارة جازان.
وأضاف أن توجيهات أمير جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر تشدد على تطبيق التعليمات بحق كل مخالف وإيقاف أي معدات تعمل بدون ترخيص.
الجدير بالذكر أن اللجان المختصة بمركز السهي ضبطت معدات مخالفة تقوم بنهل الرمال الجائر بدون ترخيص نظامي في وادي تعشر.
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