شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي ضوابط الصورة الشخصية للسعوديات في «بطاقة الأحوال»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الاشتراطات والضوابط اللازمة عند وضع المواطنات صورهن في بطاقة الهوية الوطنية.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أن الضوابط هي: أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء، أن تكون من دون نظارات أو عدسات، أن تكون حديثة وملونة، تغطية شعر الرأس، مع السماح بوضع زينة خفيفة.

وكانت الأحوال المدنية قد دعت المواطنات إلى إصدار بطاقة الهوية الوطنية، لتسهيل كافة تعاملاتهن لدى القطاعات الحكومية والخاصة، داعية إياهن إلى المحافظة عليها، وعدم رهنها باعتبارها وسيلة إثبات رسمي يحميهن ويحفظ حقوقهن، مشيرة إلى أنه بإمكانهن إصدارها عبر حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي.