شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسقط مخالفة السرعة المرصودة عبر «ساهر» عند إسعاف المصاب؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشف «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» الإجراء الذي يتم اتباعه في حالة ارتكاب مخالفة سرعة من قبل قائد المركبة في الحالات الإسعافية الطارئة، ورصده من خلال كاميرا «ساهر».

وجاء رد «المرور السعودي» تفاعلاً مع تساؤل مغرد، أفاد بأنه تم تصويره من قبل «ساهر» لتجاوزه السرعة المحددة، عندما كان مسعفا لابنه لإيصاله للطوارئ في أحد المستشفيات، مستفسراً حول إمكانية إسقاط المخالفة عنه.

وتجاوب «المرور السعودي» مع تساؤل المغرد بقوله: «يرجى مراجعة الهيئة المرورية وتقديم التقرير الطبي الخاص بالحالة لتتم خدمتك».