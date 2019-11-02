، هل رأيت المصابيح المظلمة؟ "وعند مسك للفنون الإجابة" ،

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نعم العنوان صحيح، ولا يوجد خطأ فيه ولا شيء ينقصه، ستعرف ذلك عندما تقف أمام العمل الفني الواضح لكم في الصورة.
شارك سعيد قمحاوي في فعاليات مبادرة "مسك الفنون" المنظمة من قبل معهد مسك للفنون، بعمل فني عبارة عن مصابيح سوداء كالفحم متدلية تعتبر تجسيدًا لنظرية فلسفية تسمى "التضاد والتبادل" أو جدلية النور والظلام التي تقود إلى الرمزيات المتضادة حول العلم والنور".
وبعث صاحب العمل الفني برسالة فلسفية وجودية عن أصل عالمنا المعاصر من خلال سؤاله: هل أصل عالمنا تعتيم النور أم تنوير العتمة؟
وأطلق الفنان بهذا السؤال، دعوة للتأمل وإعمال العقل بقصد الوصول للحقيقة في أصل مسألة النور والعتمة، والتي يرى أهميتها في استخدام رمزية التظليل في علم السياسة والاجتماع، والذي إن تم التسليم بصحة نظريته أو النظرية التي يتبناها فسوف تختلف الكثير من المفاهيم الاجتماعية والسياسية.
يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية، وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 أكتوبر 2019م.مسك الفنون
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 02:58 PM
عمل فني يبعث برسالة فلسفية وجودية لـ"سعيد قمحاوي"
نعم العنوان صحيح، ولا يوجد خطأ فيه ولا شيء ينقصه، ستعرف ذلك عندما تقف أمام العمل الفني الواضح لكم في الصورة.
شارك سعيد قمحاوي في فعاليات مبادرة "مسك الفنون" المنظمة من قبل معهد مسك للفنون، بعمل فني عبارة عن مصابيح سوداء كالفحم متدلية تعتبر تجسيدًا لنظرية فلسفية تسمى "التضاد والتبادل" أو جدلية النور والظلام التي تقود إلى الرمزيات المتضادة حول العلم والنور".
وبعث صاحب العمل الفني برسالة فلسفية وجودية عن أصل عالمنا المعاصر من خلال سؤاله: هل أصل عالمنا تعتيم النور أم تنوير العتمة؟
وأطلق الفنان بهذا السؤال، دعوة للتأمل وإعمال العقل بقصد الوصول للحقيقة في أصل مسألة النور والعتمة، والتي يرى أهميتها في استخدام رمزية التظليل في علم السياسة والاجتماع، والذي إن تم التسليم بصحة نظريته أو النظرية التي يتبناها فسوف تختلف الكثير من المفاهيم الاجتماعية والسياسية.
يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية، وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 أكتوبر 2019م.
، هل رأيت المصابيح المظلمة؟ "وعند مسك للفنون الإجابة" ،
المصدر : الخليج 365
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