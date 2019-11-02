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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارًا بتكليف المهندس أحمد بن غرم الله الغامدي، رئيساً لبلدية عريعرة.
وأعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين المنطقة الشرقية، ولوكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل؛ على هذه الثقة، متمنيًا من الله العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وخدمة الوطن الغالي.
ويُعد "الغامدي" من الكفاءات الشابة المميزة في الأمانة؛ حيث تدرج في عدد من المناصب الإدارية في المجال البلدي، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، والماجستير في هندسة التخطيط الحضري والإقليمي.بلدية عريعرة
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 02:45 PM
أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارًا بتكليف المهندس أحمد بن غرم الله الغامدي، رئيساً لبلدية عريعرة.
وأعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين المنطقة الشرقية، ولوكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل؛ على هذه الثقة، متمنيًا من الله العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وخدمة الوطن الغالي.
ويُعد "الغامدي" من الكفاءات الشابة المميزة في الأمانة؛ حيث تدرج في عدد من المناصب الإدارية في المجال البلدي، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، والماجستير في هندسة التخطيط الحضري والإقليمي.
، "الغامدي" رئيسًا لبلدية عريعرة ،
المصدر : الخليج 365
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